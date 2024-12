Milan Futuro, pari a Campobasso senza Camarda: Bonera resta penultimo

CAMPOBASSO - Dopo due sconfitte consecutive il Campobasso torna a muovere la propria classifica: lo fa tra le mura amiche dello stadio Nuovo Romagnoli contro il Milan Futuro nel match terminato 1-1. Con questo pareggio la formazione molisana sale al settimo posto - in coabitazione con Rimini e Pianese - della classifica del girone B di Serie C con 24 punti conquistati in 17 partite, mentre l'Under 23 rossonera di Daniele Bonera resta penultima a quota 13 in compagnia del Sestri Levante, con quattro lunghezze di margine sul Legnago Salus fanalino di coda.