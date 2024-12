Penalizzazione confermata: cosa succede nel girone della Juve Next Gen

Novità importante per la classifica del girone C di Serie C , con l'esito del ricorso presentato dal Taranto per la penalizzazione di quattro punti in classifica inflitta nelle scorse settimane per delle violazioni amministrative. Una decisione che riguarda da vicino anche la Juventus Next Gen , impegnata nello stesso girone della formazione pugliese per la lotta salvezza.

Serie C, respinto il ricorso del Taranto

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha deciso di respingere ufficialmente il ricorso presentato dal Taranto per il mancato pagamento degli emolumenti in favore dei tesserati. La società pugliese resta così all'ultimo posto in classifica a quota tre punti, distante ben 11 lunghezze dalla terzultima posizione occupata proprio dalla Juventus Next Gen. Un verdetto importante quindi anche in chiave salvezza.

Di seguito il comunicato ufficiale: "La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso del Taranto (Girone C di Serie C) avverso la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, confermando anche le sanzioni di 4 mesi di inibizione per Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente presidente e amministratore unico del club. La società era stata sanzionata dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 5 novembre a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2024, degli emolumenti in favore dei tesserati nonché degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno 2024".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE