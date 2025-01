"La mia Virtus Entella una famiglia per giovani": le parole di Gozzi

La Virtus Entella è pronta a sfidare le altre big del campionato anche nel 2025. I chiavaresi hanno chiuso l'anno solare in testa alla classifica del girone B della Lega Pro , al fianco di Pescara e Ternana, e non vogliono fermarsi. L'obiettivo del ritorno in B è tutt'altro che scontato ma i biancoblù non si nascondono. «Un 2024 che si può dividere in due parti: nella prima metà dell'anno abbiamo rischiato una retrocessione dal professionismo francamente inimmaginabile, proprio dieci anni fa vincevamo il campionato per salire in B - racconta il presidente Antonio Gozzi - questo la dice lunga su come il calcio sia difficile». L'Entella è una società, ma se vogliamo anche una - tra virgolette - famiglia a livello sportivo, per una cittadina come Chiavari che rappresenta quasi 30 mila abitanti, con forza e tradizione anche per distinguersi con orgoglio all'interno della provincia di Genova. «Il gruppo dirigente è rimasto lo stesso con Matteo Matteazzi, Matteo Superbi, Daniele Rosso e Manuel Montali, con l’inserimento di due giovani come Orazio Dell’Aversana e Augusto Gozzi e devo dire che a giudicare i risultati stanno facendo molto bene - dice Gozzi - siamo molto soddisfatti perché vediamo la squadra giocare bene e divertire, ma anche perché c’è un clima estremamente positivo in tutto l’ambiente. E questo lo dobbiamo ad un grande gruppo di calciatori e a mister Gallo che assieme al suo staff li sa condurre con maestria».

Le parole del presidente Gozzi

Un’Entella che sta crescendo anche grazie ai suoi giovani. «Vedere sette ragazzi di Chiavari giocare nella nostra Primavera è qualcosa di straordinario. Oggi ci stiamo giocando l'accesso alla Primavera 1. Abbiamo investito molto, credo che il compito della C sia anche quello di formare calciatori. La storia dell’Entella è una storia di giovani molto forti che sono cresciuti con noi e hanno preso il volo, da Mota Carvalho a Zaniolo, da Zampano a Gerli, citando i più importanti». Ma qual è il futuro dell’Entella? «Entriamo nel diciottesimo anno di mia presidenza, anni straordinari non soltanto per il club, ma anche perché mi hanno permesso di imparare a fare il presidente, visto che nessuno nasce... ‘imparato’. Si tratta di uno dei mestieri più difficili in cui mi sono cimentato, ma sto vivendo un’esperienza straordinaria. Io credo che il calcio più bello sia quello in cui le famiglie italiane sono proprietarie. Penso alle società dei miei amici siderurgici Gabrielli e Pasini o a livelli più importanti a Moratti per l’Inter, Berlusconi per il Milan, Agnelli per la Juventus e oggi Percassi per l’Atalanta per citarne alcune. Questo per me è il modello italiano vincente. In questo momento storico, dico la verità, non capisco le ragioni dell’investimento di proprietà straniere nelle società calcistiche italiane. Non lo capisco in termini innanzitutto economici perché i club continuano a perdere sistematicamente e non so quale tipo di business giustifichi queste perdite per lustri. Temo che un giorno il calcio italiano si sveglierà e si troverà in un incubo perché non sono giustificate perdite così rilevanti per tanto tempo. Se gli unici club che guadagnano ancora sono gestiti da italiani, cito ad esempio la Lazio di Lotito e il Napoli di De Laurentiis, qualcosa vorrà dire», le parole di Gozzi.