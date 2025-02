Benevento, esonerato Auteri: novità in panchina contro la Next Gen

In Serie C continua il valzer delle panchine e questa volta è toccato al Benevento. Nonostante una prima di stagione da vertice con la squadra, quasi in fuga al primo posto, i sanniti si sono fatti rimontare e sono scivolati al quarto posto in classifica a due punti dalla coppia Monopoli-Cerignola. Per questo i giallorossi hanno deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Auteri. E, dunque, in panchina contro la Juve Next Gen di domenica alle 12:30 ci sarà un nuovo allenatore