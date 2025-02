"Intrusione di tifosi, tafferugli con giocatori e azioni legali": Spal, il comunicato

Momenti di tensione e anche paura al centro sportivo della Spal . Al Fabbri alcuni 'tifosi' sono riusciti ad entrare all'interno della struttura e a creare il panico nel gruppo squadra. Il tutto è successo nella giornata di rifinitura in vista della gara odierna contro il Rimini di campionato. Una situazione che ha preso una piega bruttissima perché i sostenitori biancoazzurri hanno aggredito verbalmente, e non solo, i calciatori e lo staff. In diversi video che stanno girando sui social si sentono esplosioni di petardi e lancio di oggetti. L'allenamento è stato così interrotto fino all'intervento della sicurezza.

Spal,la nota della società

Una situazione davvero complicata e sicuramente da condannare che ha minato la sicurezza e il lavoro dei calciatori e dello staff tecnico della Spal. La società e le autorità sono già al lavoro per individuare il gruppo di ultras. Lo ha scritto nello stesso comunicato il club: "La SPAL condanna fermamente l'intrusione di un gruppo di "tifosi" al centro sportivo “G.B. Fabbri” e i conseguenti tafferugli verificatisi questo pomeriggio durante l'allenamento di rifinitura della prima squadra. La Società esprime il proprio rammarico per quanto accaduto e condanna fermamente comportamenti come quelli verificatesi oggi che vanno contro ogni principio di rispetto e sicurezza".

E ancora: "Pur comprendendo il malcontento e la delusione dei tifosi per i risultati finora ottenuti, il club afferma che tali comportamenti non sono mai giustificabili, in particolare modo oggi, alla vigilia di una partita chiave per il proseguimento del campionato. La società sta collaborando attivamente con le autorità competenti per fare chiarezza sull'accaduto e garantire che simili episodi non si ripetano. Inoltre, SPAL si riserva di procedere alle necessarie azioni legali volte a tutelare i propri giocatori, lo staff e i dipendenti, al fine di garantire la massima protezione della loro sicurezza e del loro benessere".