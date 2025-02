Questo Cerignola  davvero Audace 

Programmazione, ambizione e voglia di scrivere nuove pagine di storia: il Cerignola capolista del girone C di Lega Pro affonda le sue radici esattamente dieci anni fa, quando ad assumerne la presidenza arriva Nicola Grieco. Come spesso accade, si tratta anche di percorsi di rinascita, di luce dopo uno dei periodi più bui. Nella stagione 2013-2014 l’Audace non si iscrive al campionato di Eccellenza (dopo aver pers