Avellino-Juve Next Gen LIVE: segui la sfida in diretta

45' - Dopo due minuti di recupero l'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. Allo scadere bella azione di Afena-Gyan, cross in mezzo per il colpo di testa di Cudrig fuori.

Dopo i due pareggi consecutivi contro Potenza e Giugliano, lasi prepara ad affrontare l'per continuare la striscia record di 13 risultati utili consecutivi in Serie C . Un'impresa non facile per la squadra di, visto che i campani sono la seconda forza del campionato e si stanno giocando la promozione diretta nel campionato cadetto.

13:17

Pericoloso Sounas

44' - L'ex Catanzaro prova a inventare in area Juve, ma il suo tiro-cross non trova la deviazione di Panico.

13:13

Si rivede la Juve Next Gen in attacco

40' - Buona azione di Turicchia, pallone in mezzo per Macca ma il tiro di prima intenzione del centrocampista finisce alta sopra la traversa.

13:02

Capolavoro di Lescano: Avellino avanti

30' - Bellissima la prodezza dell'attaccante biancoverde, stop con il petto e rovesciata a superare Daffara.Turicchia e Gil Puche troppo leggeri nell'occasione.

12:57

Ripartenza Avellino

25' - Biancoverdi in transizione offensiva, De Cristofaro serve Panico, il mancino dell'attaccante è debole e centrale.

12:55

Juve Next Gen pericolosa

23' - Afena-Gyan ci prova con un tiro dalla distanza, destro alto sopra la traversa.

12:52

Partita vivace

20' - Bellissimo sin qui il match con le due squadre a lottare su tutti i palloni e a creare pericoli.

12:45

Adzic ci prova

11' - Adzic prova la conclusione su punizione ma il pallone è centrale e preda di Iannarilli.

12:41

Pareggio Juve Next Gen

8' - Adzic imbuca per Pietrelli che sgasa sulla fascia e mette in mezzo per Guerra che non sbaglia il tap-in.

12:36

Vantaggio Avellino

3' - Patierno imbuca bene per Lescano che in tuffo porta avanti i biancoverdi. L'assistente, però, non vede una chiara posizione di fuorigioco dell'attaccante.

12:32

Iniziato il match

1' - Iniziata la sfida al Partenio Lombardi tra Avellino e Juve Next Gen.

12:20

Si avvicina il fischio d'inizio

Riscaldamento terminato, con l'inizio della partita ormai sempre più vicino.

12:12

Squadre in campo per il riscaldamento

Entrambe le squadre sono al momento in campo per il riscaldamento pre-partita.

12:04

Afena-Gyan torna titolare

Dopo la prestazione non brillante di Semedo contro il Giugliano, Brambilla sceglie di dare fiducia ad Afena-Gyan dal primo minuto.

11:53

La striscia record di Brambilla

La Juventus Next Gen è reduce da ben 13 risultati utili consecutivi. Una striscia record per la giovane storia della seconda squadra bianconera.

11:41

Il precedente dell'andata

La partita d'andata, disputata il 20 ottobre 2024 a Biella, si era conclusa con un secco 3-0 per l'Avellino. Alla guida della Juve Next Gen c'era ancora Paolo Montero.

11:30

Avellino-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali

Comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Lescano, Patierno. All. Biancolino.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Turicchia, Scaglia, Gil Puche; Pietrelli, Macca, Faticanti, Cudrig; Adzic, Guerra; Afena-Gyan. All. Brambilla

Avellino