Vicenza, super squadra di Vecchi. Quella rimonta che scatena una città intera

Dopo una rincorsa lunga sette mesi, partita da uno svantaggio di 10 punti rispetto al Padova, i biancorossi sono balzati in testa al girone A della C quandom mancano 4 giornate alla fine. E per la partita con la Clodiense, al Menti saranno almeno in 10 mila

Xavier Jacobelli 03 . 04 . 2025 12:58 1 min