Avellino ulula di gioia: è tornato in Serie B dopo 7 anni

L ’ Avellino vola in Serie B dopo averla lasciata nell’estate del 2018 per una fideiussione irregolare, raccogliendo il 10° successo di fila, scrollandosi di dosso anche un volenteroso Sorrento che nella ripresa ha reso difficile la vita agli irpini, segnando con un irpino, Rossetti , la rete che ha tenuto viva la partita ma che non è bastata a ribaltare i gol di Russo e Lescano. L’Avellino al triplice fischio di Ubaldi ha esploso la sua gioia.

Serie C, gli altri risultati

Gli altri risultati, anche sorprendenti. E la classifica. Ai playoff Audace Cerignola (secondo posto), Monopoli (terzo) davanti al Crotone (quarto), entrambe riposano all’ultima giornata. Si contendono la quinta posizione Catania, Potenza, Benevento e Picerno, post season sicura anche per la Juventus Next Gen in vantaggio negli scontri diretti col Trapani (2-0 e 1-1). Per l’ultimo posto Giugliano o Trapani, entrambe in casa: campani nel derby col Benevento, siciliani con la Casertana reduce dal terzo successo casalingo consecutivo col Crotone che al “Pinto” vede svanire il terzo posto contro la formazione allenata da Manuel Iori, decisive nella ripresa le reti del difensore e capitano Bacchetti e dell’attaccante Egharevba. Casertana che si giocherà la salvezza a Trapani che dal ritorno di Aronica in panchina ha centrato tre successi con Latina, Altamura e Benevento (5 gol fatti nessuno subito). Trapani obbligato a vincere ma deve perdere in casa il Giugliano col Benevento, la squadra di Bertotto ha vinto per 2-1 entrambe le gare col Trapani. Sul fondo spera nei playout il Messina che col nuovo allenatore Antonio Gatto ha vinto a Foggia, decisiva doppietta di Luciani arrivato a 9 gol.