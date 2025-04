La squadra promossa a ogni morte di Papa: l'incredibile coincidenza

Avellino, l'inizio della maledizione

La strana coincidenza si materializza, per la prima volta, il 9 ottobre 1958 quando scompare Pio XII: al termine del campionato, l'Avellino viene ammesso in Serie C per la ristrutturazione dei campionati decisa a fine ottobre, pochi giorni dopo la morte di Eugenio Pacelli. Concluso al terzo posto il torneo di IV serie, l'Avellino accede nella categoria superiore. Avviene la stessa cosa in occasione della scomparsa di Giovanni XXIII, successore di Pio XII: il 3 giugno 1963 muore Angelo Roncalli, il Papa buono, e l'Avellino che intanto era tornato in quarta serie, vince il campionato e approda nuovamente in Serie C, guidato da Ulisse Giunchi che subito dopo muore in un incidente stradale. Poi la promozione in Serie A, che è qualcosa di più importante. Inaspettata quella dell'11 giugno 1978, alle spalle di Ascoli e Ternana, con una squadra di modesta levatura tecnica, su cui nessuno avrebbe puntato, guidata dall'esordiente Paolo Carosi, che in precedenza aveva allenato la Primavera della Lazio. E' un evento eccezionale per una società che mai era arrivata così in alto e allora scompaiono addirittura due Pontefici nello stesso anno. Mentre la squadra era in ritiro a Castel del Piano, affidata a Rino Marchesi, giunge la notizia della scomparsa di Giovan Battista Montini che era succeduto al Papa buono assumendo il nome di Paolo VI. Quaranta giorni dopo scompare pure il suo successore, Giovanni Paoli I, al secolo Albino Luciani, con la salita al trono di Pietro del polacco Karlo Wojtyla.