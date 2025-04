Balotelli manda il Padova in Serie B: "Basta il pari". E nelle giovanili c'è il nipote!

Il calcio regala spesso incredibili storie tra intrecci, ricordi e aneddoti. Un frullato di situazioni che, soprattutto in casa biancoscudata, vanno dall’incredibile, basti pensare alle due finali playoff perse di fila dal Padova, ai record inutili. Nessuna squadra in tutta la C ha raccolto più punti negli ultimi 6 campionati in terza serie, questo compreso, un dato di cui la piazza, che di questa categoria non ne può più, avrebbe volentieri fatto a