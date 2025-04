Padova in Serie B, il Vicenza si arrende: promozione centrata dopo sei anni

La maledizione è spezzata, finalmente il Padova può festeggiare la Serie B. Dopo sei anni i biancoscudati, guidati da Andreoletti, hanno centrato la promozione al termine di un campionato duro e pieno di sorpassi con il Vicenza (sconfitto dal Trento 3-1). Grazie allo 0-0 contro il Lumezzane (bastava un punto ai veneti) è partita la festa che ha chiuso i giochi. Dopo aver sfiorato l'obiettivo negli anni scorsi, ora è diventato realtà e non ci sarà più finali di stagione con l'amaro in bocca. L'ultima volta in cadetteria c'era ancora la vecchia proprietà, che ha poi lasciato il timone a Joseph Oughourlian (affiancato nel 2023 da Francesco Peghin, imprenditore locale che ha assunto la carica di presidente), già numero uno del Lens in Ligue 1, che ha stilato un piano per la rinascita. Non è riuscito ad ottenerla subito, ma ora finalmente ce l'ha fatta.