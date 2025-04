Padova, una Serie B da record: i numeri della cavalcata trionfale

PADOVA - Dopo Entella e Avellino anche il Padova torna in B dopo il pari di Lumezzane. La festa è iniziata al triplice fischio ed è proseguita fino a tarda notte in Prato della Valle a Padova. Una cavalcata trionfale quella dei biancoscudati in testa al campionato in solitaria per 36 partite su 38 con tanti record inanellati. "È stata un’autentica liberazione - fa sapere il presidente Francesco Peghin - questo rito