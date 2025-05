"Musetti abitava vicino lo stadio, mi ricordo il papà a faticare nelle cave: tifo lui contro Sinner"

Inter nel cuore, Antonio Conte anche

Che calcio vede in tv?

«Poca A, ho visto Inter-Barcellona, da interista ho gioito per la vittoria. Ma gli spagnoli, da qui in avanti lasceranno poco agli altri. Lo sai perché? Non abbandonano mai il percorso, le loro idee, rinnegare per il risultato non è nel loro vocabolario. In Italia spero con tutto il cuore che vinca il Napoli».



Ma come, non era interista?

«Certo, sin da bambino, ma per me ci sono prima le persone e poi le squadre, e Antonio Conte è uno degli allenatori a cui tengo particolarmente»