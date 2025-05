Dramma Milan, fallimento Futuro: è retrocessione!

Gli altri verdetti

Il Foggia mantiene la serie C, il Messina retrocede in serie D. È questo l'esito del play-out del Girone C dopo la gara di ritorno vinta dalla squadra pugliese per 1-0. L'andata, a Messina, si era chiusa sullo 0-0. Nel Girone A è decisiva la rete al 45' di Romairone per la Pro Vercelli che batte 1-0 la Pro Patria, pareggia la serie (all'andata 1-0 per i tigrotti) ed in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Nel Girone B la Lucchese trova all'89' il gol dell'1-0 con Badje che le consene di battere il Sestri Levante e rimanere nella categoria malgrado la sconfitta per 2-1 all'andata sempre per la questione miglior piazzamento in classifica. Infine nel Girone A Triestina e Caldiero Terme pareggiano ancora 0-0 e a festeggiare la permanenza è la squadra giuliana compiendo una vera impresa firmata fTesser-Delli Carri contando che dopo 16 partite aveva 6 punti