Playoff Serie C: colpo Vicenza a Crotone, Pescara super rimonta a Pesaro, Ternana ko

Si sono concluse oggi le gare d'andata del secondo turno dei playoff di Serie C . Dopo le promozioni dirette di Padova, Virtus Entella ed Avellino, le altre squadre si giocano l'ultimo posto diponibile per il campionato cadetto. Il primo verdetto è arrivato dall'anticipo tra Crotone e Vicenza , con il colpo in trasferta per 2-1 della squadra veneta. Nelle altre partite solo un pari tra Atalanta U23-Audace Cerignola , mentre la Giana Erminio si impone in casa sulla Ternana ed il Pescara ribalta una partita pazza contro la Vis Pesaro .

Serie C, i risultati dell'andata playoff

Nella prima gara il Vicenza, tra le grandi favorite per la vittoria finale di questi playoff, è riuscita a compiere un passo importante verso il prossimo turno, con la vittoria per 2-1 all'Ezio Scida. Dopo il gol del vantaggio dei veneti di Leverbe nel primo tempo, il Crotone era riuscito a trovare il pareggio al 66' con Murano, per poi andare nuovamente sotto soli cinque minuti dopo con la rete decisiva di Ferrari. Grande risultato anche per la Giana Erminio che vince 1-0 in casa sulla Ternana grazie al gol di Tirelli nella ripresa, mentre è solo 0-0 tra Atalanta U23 ed Audace Cerignola. La partita più entusiasmente è però quella tra Vis Pesaro e Pescara, con i padroni di casa avanti 2-0 dopo soli 15 minuti con Orellana e Nicastro. Gli abbruzzesi però non mollano e prima accorciano le distanze con Meazzi, per poi pareggiare al 49' con Ferraris. Sembra finita, ma nel recupero il Pescara chiude probabilmente il discorso qualificazione prima con Letizia e poi con Bentivagna. Le gare di ritorno sono in programma per martedì 21 maggio con i verdetti finali che decreteranno le semifinali di Serie C.