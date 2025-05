Atalanta, fine del sogno: passa il Cerignola. Vola anche il Pescara

All'Atalanta U23 non basta il pari per 2-2 in casa dell'Audace Cerignola: dopo lo 0-0 dell'andata, sono i pugliesi a qualificarsi alle semifinali dei playoff di Serie C in virtù del miglior piazzamento in classifica durante la regular season. Bergamaschi avanti con Ceresoli e rimontati dalle reti di Salvemini e Volpe: alla Dea U23 non basta il pari finale del solito Vavassori. Si qualifica il Pescara di mister Baldini che batte anche in casa la Vis Pesaro dopo il 4-2 dell'andata in trasferta. Gli abruzzesi si impongono per 2-0 grazie alle firme di Tonin e Ferraris e in semifinale se la vedranno proprio con l'Audace Cerignola.