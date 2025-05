Meazzi fa sognare il Pescara: finale ipotecata. Ternana e Vicenza, tutto in equilibrio

CERIGNOLA - Il Pescara ipoteca il passaggio in nella finale dei playoff di serie C imponendosi 4-1 sul campo dell'Audace Cerignola grazie alle doppiette di Meazzi (66' e 72') e Tonin. Nel primo tempo il Var annulla, nel primo tempo, due gol, per fuorigioco, ai gialloblù pugliesi (rispettivamente di Salvemini, al 15', e Coccia, al 41'). Nella ripresa Achik entra e si procura un rigore ma Sainz Maza (10') si fa parare il tiro dal dischetto da Plizzari. Il Monterisi è una bolgia, Achik (11') salta il portiere pescarese ma conclude sul palo a porta vuota. Gol sbagliato gol subito. Merola tira, Greco respinge, Meazzi di testa in tuffo sblocca il risultato (21') quindi lo stesso Meazzi raddoppia (27') approfittando di una palla vagante in area pugliese. Nel finale espulso Capomaggio (33'), tris e poker di Tonin (38' e 43'), in mezzo l'ex di turno, Cuppone, accorcia il divario per l'1-4 finale