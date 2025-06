Sedici anni al Milan, eroe a Pescara: Plizzari, la storia e l'impresa da infortunato per la Serie B

Eroe per una notte: Alessandro Plizzari è sulla bocca di tutti, dopo aver trascinato il Pescara di Silvio Baldini in Serie B. Una gara storica per il club, ma anche per l'estremo difensore: infortunatosi ai supplementari della finale di ritorno con la Ternana, non solo è rimasto in campo per i 10' finali, ma alla lotteria dei rigori ha anche parato tre conclusioni avversarie. Un finale straordinario che ha consentito agli abruzzesi di tornare in cadetteria dopo 4 anni: ma chi è Plizzari?