Baldini senza filtri! "Dicevano che ero una testa di ca**o. Ora tutti sul carro Pescara"

"Dicevano al presidente che ero una testa di ca**o"

Lo sfogo prosegue: "Ora non mi voglio dilungare, perché io sono uno che quando fa certi sfoghi non finisce più di parlare. Grazie a tutti, anche a quelli che sono andati a fare da suggeritori al presidente dicendo che io ero una testa di ca**o e che non so gestire un gruppo. La vittoria è soprattutto contro questi tipi di persone che rappresentano la cattiveria e il male del calcio". Una chiusa sull'Italia, reduce da un pesante ko: "La Nazionale con la Norvegia ha perso tre a zero: il problema non è se c'è Spalletti, c'è Conte, c'è Lippi, c'è Capello. Il problema è che creano una generazione di persone che non sa più nemmeno che cos'è la bandiera italiana, che cosa vuol dire indossare la maglia azzurra, perché la Nazionale vera -come quella del 1982 che ha vinto con Scirea, con Tardelli, con Conti, con Graziani, con Rossi - non avrebbe perso con la Norvegia".