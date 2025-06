Serie C 2025-26: il nuovo title sponsor è Sky Wifi

Lega Pro e Sky hanno annunciato di aver siglato il rinnovo della partnership: Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali: ecco perché Sky Wifi - il servizio ultrabroadband di Sky - è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Ilo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con Now, title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. Anche per le prossime tre stagioni, dunque, tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su Now, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.