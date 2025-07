La favola del Campobasso calcio diventa una serie tv

Da un fallimento annunciato a un sogno che attraversa l'oceano. La storia del Campobasso Fc, società che disputerà il prossimo campionato di Lega Pro, fatta di rinascita, passione e promesse mantenute, diventa ora una serie televisiva internazionale. Quattro episodi per raccontare al mondo intero come una squadra condannata all'oblio sia riuscita a risorgere due volte in due anni, tornando nel calcio professionistico. Il titolo è di quelli che evocano forza e destino: 'Running with the Wolves'. Andrà in onda in prima serata sull'emittente televisiva statunitense 'Espn' il prossimo 29 luglio alle 19 ora locale (l'1 del 30 luglio in Italia).