Serie C, in arrivo i gironi: dove può finire la Juve Next Gen. Attesa anche per Atalanta e Inter

Al via alle ore 12 di venerdì 25 luglio la stesura ufficiale dei gironi di Serie C. Oltre ai club regolarmente iscritti, tra cui Juve Next Gen e Atalanta U23, sarà presente all'appuntamento anche l'Inter U23, la nuova seconda squadra nerazzurra - fondata sette anni dopo il progetto giovanile bianconero - che prenderà parte al campionato 2025/2026, il cui fischio d'inizio è in programma il 24 agosto, con ultimo appuntamento della regular season previsto il 26 aprile. Stando al regolamento cui si atterrà il Consiglio federale per la compilazione dei tre gironi, le seconde squadre non potranno condividere la stessa classifica, con Atalanta e Inter che, a differenza della Juventus, potrebbero essere assegnate al girone C.