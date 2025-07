Catania, bus dei tifosi coinvolto in un incidente: 9 feriti, 2 in prognosi riservata

Un gruppo di tifosi del Catania è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre erano diretti a Norcia, in Umbria, per raggiungere il ritiro della squadra allenata da Domenico Tosano. Il sinistro ha avuto luogo nei pressi di Salerno e causato nove feriti, due dei quali sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Polla e ricoverati in prognosi riservata.