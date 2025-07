Juve Next Gen, che tonfo in amichevole: 5-0 della Pro Vercelli a Vinovo

Inizia con una sonora sconfitta in amichevole la stagione 2025/26 della Juventus Next Gen . La squadra di Massimo Brambilla ha infatti ospitato la Pro Vercelli a Vinovo per iniziare a prepararsi in vista degli impegni ufficiali di Serie C . Gli ospiti si sono però imposti con un netto 5-0 , dilagando nella ripresa. Un risultato che non deve allarmare, in quanto si tratta solo del primo test pre-stagione, ma che fa sicuramente riflettere per il risultato.

Juve Next Gen, la Pro Vercelli ne fa cinque a Vinovo

La partita inizia subito male per i bianconeri di Brambilla che vanno sotto dopo 3' minuti con il calcio di rigore conquistato da Sow e trasformato da Coppola. Al 9' è poi lo stesso Sow a raddoppiare con un gran colpo di testa. Nella ripresa Brambilla rivoluziona la formazione titolare, ma la musica non cambia: doppietta di Comi ed altro gol di Sow per il 5-0 finale. Per la Juve Next Gen si trattava comunque del primo impegno dopo una settimana di preparazione che ha evidenziato come la squadra sia ancora imballata per i carichi di lavoro in vista dell'esordio nel girone B di Serie C, in programma nel week end del 23-24 agosto.