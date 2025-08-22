Protti, lacrime sotto la curva Livorno. Il calcio di ieri e quello di oggi, esordio Var a chiamata

PERUGIA - Un intervento, al 22', dell'allenatore del Guidonia Ciro Ginestra per chiedere, tramite il quarto uomo, all'arbitro Zuppi di Firenze di rivedere l'azione viziata, a suo dire, da un presunto 'mani' in area di Giraudo del Perugia. E' stato questo l'esordio del FVS , o 'Football Video Support', il nuovo sistema che in questa stagione viene sperimentato nel campionato italiano di Serie C, di cui oggi è cominciato il girone con la disputa di cinque partite. In pratica, gli allenatori delle due squadre hanno la possibilità di richiedere (per due volte a testa a partita) la revisione di un'azione da loro considerata dubbia o valutata in modo errato, chiamando il FVS, che sarà gestito dal quarto uomo. Ginestra lo ha fatto appunto al 22' e l'arbitro è andato a vedere l'azione per poi concedere il rigore, dando quindi ragione al tecnico del Guidonia . Poi però il portiere del Perugia Gemello ha parato il tiro dal dischetto di Bernadotto.

Livorno-Ternana: il tributo a Protti

Serata di grande emozioni allo Stadio Picchi di Livorno, "Igor Protti lottiamo insieme" è lo striscione accompagnato da un coro sostenuto della Curva Nord all'indirizzo dell'ex attaccante amaranto amatissimo dalla tifoseria che ha effettuato un giro di campo prima della partita tra Livorno-Ternana valida per la C. Protti, come ha reso noto circa un mese fa sta lottando contro una malattia. L'ex bomber amaranto (più di 100 gol segnati col Livorno nelle esperienze dal 1985 al 1988 e dal 1999 al 2005) è stato accolto in campo da applausi e striscioni, arrivato sotto la curva ha raccolto una sciarpa e si è commosso.

Challenge anche al Picchi

Venendo al campo al 29' del primo tempo si è verificato un altro episodio di challenge. A questo turno è toccato al tecnico della squadra umbra Fabio Liverani, che ha fatto ricorso al 'Football Video Support' per chiedere la revisione di un'azione. In particolare, l'allenatore dei rossoverdi ha chiesto l'espulsione di un giocatore del Livorno per un fallo ai danni di Tito. L'arbitro Gianquinto della sezione di Parma, richiamato al monitor, dopo un'analisi approfondita dell'azione ha deciso di non assecondare la richiesta di Liverani, e non ha espulso il livornese Mawete, autore del fallo, che è stato solo ammonito.

Così la Ternana è rimasta con un solo 'challenge' a disposizione: per regolamento, infatti, le squadre hanno due chiamate a disposizione, per le quali devono fare specifica richiesta: se la stessa, dopo l'analisi video, viene assecondata, la chiamata torna nelle mani del tecnico che l'ha richiesta, mentre se l'arbitro rimane sulla propria decisione, la chiamata al FVS è persa.