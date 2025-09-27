Tuttosport.com

Rauti, a Vicenza è nata una stella. E il Torino si mangia le mani...

Il bomber biancorosso è capocannoniere del Girone A e c'è già un accordo per il riscatto obbligatorio: ecco quando
Luca Pozza
1 min
Rauti, a Vicenza è nata una stella. E il Torino si mangia le mani...© FOTO GIANNI SANNA-AG ALDO LIVERA

Il L.R. Vicenza capolista a quota 16, frutto di 5 vittorie e 1 pareggio, porta il nome di Nicola Rauti, che con 6 reti (di cui 5 nelle ultime 3 gare) è anche il capocannoniere del girone A e in assoluto della serie C con altri giocatori. In particolare l'ex attaccante granata ha realizzato 5 gol nelle ultime tre gare, contribuendo con due doppiette ai successi contro la Pro Patria (3-0) e quello in rimonta giovedì sera in casa delle Dolomiti

