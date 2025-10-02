Giulio Gallazzi nuovo consigliere federale, Mauro Giacca e Vincenzo Grella nel consiglio direttivo   

FIRENZE - Si è tenuta stamani l’Assemblea dei club di Lega Pro convocata in via ordinaria ed in via straordinaria elettiva per l’elezione di due componenti non indipendenti del consiglio direttivo e per l’elezione suppletiva del consigliere federale in quota Lega Pro, in sostituzione di quello decaduto per perdita dei requisiti funzionali. I temi all’ordine del giorno sono stati preceduti da un intervento del presidente di Lega Pro, Matteo Marani , che ha analizzato e condiviso i risultati ottenuti dall’attuale governance, illustrando al contempo i prossimi passi da compiere. Presenti ai lavori assembleari il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin , e il responsabile della Can C, Daniele Orsato . Il presidente dell’Alcione Milano, Giulio Gallazzi , è stato eletto nuovo consigliere federale. Mauro Giacca , presidente del Trento, e Vincenzo Grella , vicepresidente e amministratore delegato del Catania, sono stati eletti all’interno del Consiglio Direttivo, confermandosi a seguito della surroga per cooptazione dello scorso 25 luglio.

I commenti dopo l'Assemblea di Lega Pro

“Sono molto soddisfatto dell’elezione a Consigliere Federale. Sento l’importanza del mandato che mi hanno conferito i colleghi, cercherò di portare avanti un progetto che sia di sviluppo per il futuro e di miglioramento costante delle nostre iniziative imprenditoriali” ha commentato il presidente dell’Alcione Milano, Giulio Gallazzi.

“Aver ricevuto questo attestato di fiducia mi rende orgoglioso. È una grande responsabilità e sono entusiasta della nuova avventura. Spero di portare il mio contributo" ha detto il vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella.

“Far parte del Consiglio Direttivo è una soddisfazione per il mio club. Avremo la possibilità di condividere questo grande progetto, con il Presidente Marani stiamo ottenendo risultati importanti e realizzando ciò che prima era un sogno” queste le parole del presidente del Trento, Mauro Giacca.