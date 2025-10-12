Paura e tragedia sfiorata in Serie C: tifosi cadono in campo, partita sospesa

Momenti di tensione e tragedia sfiorata nel match tra Albinoleffe e Lecco in Serie C . Il match, terminato poi 1-0 per gli ospiti, è stato sospeso 6' all'80' a causa di un brutto incidente per due tifosi della squadra bluceleste. I due supporters, infatti, sono caduti dalla balaustra del settore ospiti, finendo in campo e facendo scattare l'allarme tra i presenti, con l'arbitro costretto a fermare il gioco per permettere i soccorsi. Anche i giocatori, notando l'accaduto, si sono precipitati a verificare le condizioni delle due persone.

Albinoleffe-Lecco, cosa è successo

I due tifosi del Lecco hanno rischiato molto, lasciando in apprensione amici nel settore ospiti e giocatori in campo. I supporters, infatti, sono precipitati dalla balaustra del settore ospiti, facendo un volo di pochi metri e finendo in campo. Uno ha avuto la peggio, cadendo male sul collo. La persona è stata portata in ospedale in barella, vivo e cosciente, per i dovuti accertamenti del caso e verificare che non ci siano conseguenze gravi. La partita è poi ripresa, con il Lecco che, alla fine, ha trovato il successo in trasferta. La squadra allenata da Federico Valente ha così confermato il suo secondo posto in classifica, a 21 punti dopo 9 giornate e a -4 dal Vicenza (25) capolista del girone A di Serie C.

