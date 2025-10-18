Ricordate La Gumina? Adesso fa volare l'Inter U23 in Serie C

Il primo derby di Serie C tra Alcione Milano e Inter Under 23 sorride ai nerazzurri, che passano al Breda conquistando così la quinta vittoria in campionato, superando in classifica proprio la formazione Orange e portandosi a pari punti col Brescia terzo. Decisiva la doppietta di La Gumina sul finale di primo tempo, nei primi 45 minuti dominati dai nerazzurri, aperti dalle imbeccate di Kamate e dal colpo di testa di Prestia, sul quale è miracoloso Agazzi. Alla lunga però i nerazzurri trovano il vantaggio. Dopo un colpo di testa di Lavelli, sul quale è sempre super Agazzi, arriva la pennellata di Kamate che trova al centro dell’area La Gumina. Il centravanti nerazzurro controlla il pallone in maniera perfetta e batte Agazzi, incolpevole in questa occasione. Sembra finita, ma l’Inter pigia il piede sull’acceleratore sul finale della prima frazione e trova il raddoppio. Giorgeschi fa cadere Lavelli in area di rigore, l’arbitro indica il dischetto, confermando la decisione anche dopo la richiesta di revisione da parte di Cusatis. Dal dischetto La Gumina non sbaglia e indirizza ulteriormente la partita. Sempre più decisivo l’attaccante ex Samp: con questa doppietta sale a 5 reti in 7 apparizioni, era andato a segno anche nel precedente pari dell’Inter U23 con l’Ospitaletto.