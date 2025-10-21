Il Vicenza di Gallo è una macchina da record: "Siamo su un'autostrada"

Nel Girone A è 1° con 28 punti su 30 e segna più di tutti: "È ancora lunga. Il calo finale con l’AlbinoLeffe non è da vera big"

Luca Pozza Pubblicato il 21 ottobre 2025, 06:30 1 min Vicenza