Mappa del Sito
Gol e sacrifici: così il Catania crede alla Serie B

Dopo la Salernitana, battuto il Benevento. I siciliani crescono e non si pongono più limiti
Vittorio Sangiorgi
1 min
catania
Gol e sacrifici: così il Catania crede alla Serie B

Godersi il momento tenendo alta l’asticella dell’attenzione in vista dei prossimi impegni, a cominciare da quello di venerdì a Caserta. È questo il mantra del Catania dopo la vittoria sul Benevento, che ha fatto seguito al successo contro la Salernitana, coronando un periodo d’oro fatto di quattro affermazioni consecutive. Dopo anni di campionati complicati e risultati deludenti, la squadra siciliana sembra fin

