Campobasso come Como: le star di Hollywood con la maglia rossoblù, tocca a Colin Farrell

Ancora una star internazionale con la maglia del Campobasso Calcio. Oggi è stato il turno di Colin Farrell. L'attore irlandese ha ricevuto la t-shirt rossoblù durante la trasmissione tv americana "Live with Kelly and Mark". A consegnare la maglia è stato il conduttore del programma, Mark Consuelos, che è anche socio del Campobasso Football Club insieme al presidente Matt Rizzetta.
Campobasso come Como
Una nuova occasione di visibilità internazionale per la squadra molisana che milita in LegaPro dopo il documentario tv americano Running with the Wolves e dopo la consegna di altre maglie rossoblu a star del cinema come Ryan Reynolds e Tom Holland. Così il Campobasso si è notevolmente avvicinato al mondo di Hollywood, proprio come il Como diventato un punto di attrazione per gli attori americani, che si presentano in tribuna per assistere alle partite: allo stadio Sinigaglia sono stati avvistati personaggi famosi come Hugh Grant, Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody.