Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Campobasso come Como: le star di Hollywood con la maglia rossoblù, tocca a Colin Farrell

Il club molisano, che milita in Serie C, ha regalato la t-shirt rossoblù ad un altro celebre attore dopo averlo fatto anche con Ryan Reynolds e Tom Holland
1 min
Campobasso come Como: le star di Hollywood con la maglia rossoblù, tocca a Colin Farrell

Ancora una star internazionale con la maglia del Campobasso Calcio. Oggi è stato il turno di Colin Farrell. L'attore irlandese ha ricevuto la t-shirt rossoblù durante la trasmissione tv americana "Live with Kelly and Mark". A consegnare la maglia è stato il conduttore del programma, Mark Consuelos, che è anche socio del Campobasso Football Club insieme al presidente Matt Rizzetta.

Campobasso come Como

Una nuova occasione di visibilità internazionale per la squadra molisana che milita in LegaPro dopo il documentario tv americano Running with the Wolves e dopo la consegna di altre maglie rossoblu a star del cinema come Ryan Reynolds e Tom Holland. Così il Campobasso si è notevolmente avvicinato al mondo di Hollywood, proprio come il Como diventato un punto di attrazione per gli attori americani, che si presentano in tribuna per assistere alle partite: allo stadio Sinigaglia sono stati avvistati personaggi famosi come Hugh Grant, Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C