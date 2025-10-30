Campobasso come Como: le star di Hollywood con la maglia rossoblù, tocca a Colin Farrell

Ancora una star internazionale con la maglia del Campobasso Calcio . Oggi è stato il turno di Colin Farrell . L'attore irlandese ha ricevuto la t-shirt rossoblù durante la trasmissione tv americana "Live with Kelly and Mark". A consegnare la maglia è stato il conduttore del programma, Mark Consuelos, che è anche socio del Campobasso Football Club insieme al presidente Matt Rizzetta .

Campobasso come Como

Una nuova occasione di visibilità internazionale per la squadra molisana che milita in LegaPro dopo il documentario tv americano Running with the Wolves e dopo la consegna di altre maglie rossoblu a star del cinema come Ryan Reynolds e Tom Holland. Così il Campobasso si è notevolmente avvicinato al mondo di Hollywood, proprio come il Como diventato un punto di attrazione per gli attori americani, che si presentano in tribuna per assistere alle partite: allo stadio Sinigaglia sono stati avvistati personaggi famosi come Hugh Grant, Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody.