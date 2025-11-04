Vicenza dei record! Cooperativa del gol

Si legge capolista, sinora incontrastata, del girone A, con numeri da record sia a livello offensivo sia difensivo. Ma quella del Vicenza è soprattutto una cooperativa del gol, con ben 11 giocatori a segno dopo 12 giornate. Ultimo della lista Raul Talarico, classe 2002, prodotto del vivaio e uno dei beniamini in quanto vicentino doc, al quale sono bastati circa 2 minuti (è entrato al 90', nonostante i problemi fisici) per risolvere un match