Paura a Salerno: Villa perde i sensi dopo un colpo alla testa. Ambulanza in campo

Il calciatore granata si è accasciato a terra dopo uno scontro di gioco con Piovanello: la Tac ha dato esito negativo rilevando un trauma cranico commotivo
1 min
Paura a Salerno: Villa perde i sensi dopo un colpo alla testa. Ambulanza in campo

SALERNO - Si sono vissuti istanti di paura allo stadio Arechi di Salerno dove si è disputata Salernitana-Crotone (0-0 il risultato finale), match valido per il 13° turno del girone C di Serie C. Al 4' Luca Villa, esterno mancino della formazione campana, ha perso i sensi per qualche istante in seguito ad uno scontro di gioco con Enrico Piovanello. Compagni di squadra ed avversari hanno allertato immediatamente i soccorsi: il portiere Antonio Donnarumma è perfino corso a bordocampo per recuperare una barella.

L'esito degli esami

Fortunatamente, dopo qualche istante di paura, la situazione è rientrata. Villa ha lasciato lo stadio in ambulanza ma cosciente. Trasportato presso il vicino ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", è stato sottoposto a Tac che ha dato esito negativo. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie ha riportato un trauma cranico commotivo con una ferita alla bocca che è stata suturata con quattro punti. La Tac ha dato esito negativo ma il calciatore ha trascorso - a scopo precauzionale - la notte in ospedale.

