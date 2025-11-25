Catania, difesa granitica per inseguire la Serie B

CATANIA - Il Catania ha ritrovato la vetta della classifica del girone C di Serie C, stavolta in coabitazione con la Salernitana, affiancata grazie alla vittoria di misura contro il Latina, battuto dal gol di Forte in apertura di gara. Funziona eccome la "legge del Massimino": settima vittoria in casa su otto gare disputate, senza mai subire un gol. Non è affatto casuale che la migliore difesa di tutto il campionato sia proprio quella del Cat