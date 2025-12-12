“Spalletti come un papà. Quel giorno in cui mi disse che non sarei più entrato nel centro sportivo…”

Nel Ravenna del presidente Ignazio Cipriani , che punta al doppio salto dalla Serie D alla B, che i giallorossi non disputano dal 2008, tante griffe dal passato illustre: l'inossidabile Ariedo Braida in regia, Marco Marchionni in panchina, l'ultimo arrivato è il centrocampista Nicola Viola , la scorsa stagione 3 gol in 27 presenze in A col Cagliari. Ma, soprattutto, al Ravenna c’è il bomber 36enne Stefano Okaka , nato a Castiglion del Lago in provincia di Perugia. Sceso per la prima volta in Serie C dopo una carriera con 71 gol in 341 presenze tra A e B con Roma, Parma, Spezia, Modena, Sampdoria, Udinese, all'estero con Fulham e Watford. La sorella Stefania, pallavolista, che ha giocato dal 2004 al 2007 nel club Italia, fondato nel 1998 per volere di Julio Velasco: l'obiettivo della società, di proprietà della Federazione Italiana Pallavolo con sede sociale a Roma, è quello formare giovani atlete italiane, in quel periodo la sede era a Ravenna. Dove Stefano è tornato in questa stagione, dove ha già realizzato cinque gol, tutti di pregevole fattura, per riportare in B la corazzata romagnola, con una proprietà che ha pochi eguali in Italia. Ravenna capolista virtuale, per l'esclusione del Rimini, riposerà domenica 21 dicembre nell'ultima giornata del girone di andata. Okaka è stato il più giovane italiano a debuttare in Europa a 16 anni con la Roma.

Okaka e gli anni alla Roma

"Mister Luciano Spalletti mi ha fatto esordire - racconta -. Per me è stato come un padre. Ricordo che un giorno mi presentai con una R8 all'allenamento, mi vide e mi disse che non sarei più entrato nel centro sportivo con quella macchina, il giorno dopo arrivai con la Smart. Alla Roma con Totti, unico, un fuoriclasse, una icona, De Rossi, Perrotta, Chivu, Aquilani, la mia infanzia vicino a loro, sono stati otto-nove anni per me fondamentali. Mi hanno visto quando ero un bambino, sono fortunato ad essere cresciuto accanto a questi grandi campioni. Ho ottimi ricordi anche della Sampdoria è stato il migliore club in cui mi sono trovato benissimo, unico per me. Come l'Udinese, un club fantastico con la famiglia Pozzo e il direttore Marino. Poi al Parma con Marchionni compagno di squadra, ora il mio mister al Ravenna". Dove ha ripreso dopo un periodo di riposo. In precedenza, c’era stato un biennio in Turchia, al Basaksehir di Istanbul, dove in 69 presenze aveva messo insieme 19 gol. "Non ho mai pensato di smettere - aggiunge -. Dopo tanti anni però senti il bisogno di stare vicino alla famiglia, poi la chiamata del Ravenna. Ora sono il più vecchio dopo essere stato per anni il più giovane, devo essere d’esempio. Dicono che ho fatto tanti gol belli, magari il più bello lo potrei segnare col Ravenna, sperando che sia decisivo per coronare il sogno che tutti sperano in questa società, dove ho trovato calore da parte dei tifosi nel tornare su un campo di calcio e li voglio ripagare".