Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Salernitana a Serse Cosmi: l'ex opinionista tv non allenava da 4 anni

L'obiettivo ora sarà provare a conquistare la Serie B attraverso i playoff
Gianluca Scaduto
1 min
La Salernitana a Serse Cosmi: l'ex opinionista tv non allenava da 4 anni© www.imagephotoagency.it

Di questo grande ritorno, chissà che cosa ne pensa Benedetta Radaelli, l’incantevole conduttrice di Sport Mediaset XXL, con cui ancora la scorsa domenica, a ora di pranzo, Serse Cosmi è apparso in video su Italia 1, perché ormai il suo mestiere era quello, l’opinionista tv. E invece no: a 67 anni, dopo gli ultimi quattro passati senza andare in panchina, l’allenatore umbro diventa il nuovo allenatore della

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS