La Salernitana a Serse Cosmi: l'ex opinionista tv non allenava da 4 anni

Hai già un abbonamento? Accedi
Di questo grande ritorno, chissà che cosa ne pensa Benedetta Radaelli, l’incantevole conduttrice di Sport Mediaset XXL, con cui ancora la scorsa domenica, a ora di pranzo, Serse Cosmi è apparso in video su Italia 1, perché ormai il suo mestiere era quello, l’opinionista tv. E invece no: a 67 anni, dopo gli ultimi quattro passati senza andare in panchina, l’allenatore umbro diventa il nuovo allenatore della Abbonati per continuare a leggere
Abbonati per continuare a leggere