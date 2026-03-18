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 Gallo da record: "Promozione dedicata a mio padre"

"Vincere due campionati di fila di C con due squadre diverse è straordinario. Orgoglioso dei miei giocatori: hanno scritto una pagina di storia"
Luca Pozza
1 min
 Gallo da record: "Promozione dedicata a mio padre"

È stata una lunga notte di festeggiamenti. Di abbracci, di bottiglie stappate e di brindisi, di fuochi d’artificio e botti proseguiti sino a notte fonda in vari punti della città: tra questi anche nel centro storico con la Basilica Palladiana di piazza dei Signori, illuminata dall'interno con i colori bianco e rossi. Sino alle 2-3 del mattino anche caroselli di auto e suoni di clacson. La festa è iniziata un secondo dopo il triplice fischio fina

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