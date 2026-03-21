"Orsato cosa pensa? Il Var ha trasformato il calcio in un circo! Abbiamo foto e filmati"

Duro lo sfogo del tecnico del Perugia, Giovanni Tedesco a seguito del pari contro la Torres per 1-1. Un match salvezza convulso nel girone B di Lega Pro con il finale infuocato e decisioni arbitrali del signore Liotta che non sono state digerite dal tecnico perugino, espulso insieme al vice Gatti , e dal tecnico della formazione sarda, Alfonso Greco . Nel post gara, Tedesco si è rivolto direttamente a Orsato, designatore degli arbitri in Serie C.

"Cosa ne pensa Orsato"

"Abbiamo assistito al disastro arbitrale, con errori da una parte e dall’altra – puntualizza Tedesco -. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il signor Orsato. La mia espulsione è assurda. Il braccio del giocatore della Torres è incredibile. Abbiamo foto e filmati fin troppo chiari. Questo non è calcio, il Var ha trasformato tutto in un circo. Inoltre, a Pesaro dovremo trovare un allenatore dato che sia io che il mio vice siamo stati espulsi senza aver fatto nulla".