Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Orsato cosa pensa? Il Var ha trasformato il calcio in un circo! Abbiamo foto e filmati"

Sfogo e rabbia in merito ai numerosi errori arbitrali che stanno condizionando l'andamento della stagione
"Orsato cosa pensa? Il Var ha trasformato il calcio in un circo! Abbiamo foto e filmati"© ANSA
1 min

Duro lo sfogo del tecnico del Perugia, Giovanni Tedesco a seguito del pari contro la Torres per 1-1. Un match salvezza convulso nel girone B di Lega Pro con il finale infuocato e decisioni arbitrali del signore Liotta che non sono state digerite dal tecnico perugino, espulso insieme al vice Gatti, e dal tecnico della formazione sarda, Alfonso Greco. Nel post gara, Tedesco si è rivolto direttamente a Orsato, designatore degli arbitri in Serie C.

"Cosa ne pensa Orsato"

"Abbiamo assistito al disastro arbitrale, con errori da una parte e dall’altra – puntualizza Tedesco -. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il signor Orsato. La mia espulsione è assurda. Il braccio del giocatore della Torres è incredibile. Abbiamo foto e filmati fin troppo chiari. Questo non è calcio, il Var ha trasformato tutto in un circo. Inoltre, a Pesaro dovremo trovare un allenatore dato che sia io che il mio vice siamo stati espulsi senza aver fatto nulla".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

L'analisi di Tedesco

Il tecnico del Perugia ha aggiunto: "Ai punti avremmo meritato qualcosa in più pur se avremmo dovuto fare meglio in alcuni aspetti, come in occasione del gol subito. Ad inizio ripresa sarebbe servita più determinazione ed invece siamo rientrati in campo un po’ compassati, ma a fine gara ho detto ai ragazzi di alzare la testa, abbiamo allungato sul Bra e abbiamo allungato la striscia di risultati utili consecutivi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

Duro lo sfogo del tecnico del Perugia, Giovanni Tedesco a seguito del pari contro la Torres per 1-1. Un match salvezza convulso nel girone B di Lega Pro con il finale infuocato e decisioni arbitrali del signore Liotta che non sono state digerite dal tecnico perugino, espulso insieme al vice Gatti, e dal tecnico della formazione sarda, Alfonso Greco. Nel post gara, Tedesco si è rivolto direttamente a Orsato, designatore degli arbitri in Serie C.

"Cosa ne pensa Orsato"

"Abbiamo assistito al disastro arbitrale, con errori da una parte e dall’altra – puntualizza Tedesco -. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il signor Orsato. La mia espulsione è assurda. Il braccio del giocatore della Torres è incredibile. Abbiamo foto e filmati fin troppo chiari. Questo non è calcio, il Var ha trasformato tutto in un circo. Inoltre, a Pesaro dovremo trovare un allenatore dato che sia io che il mio vice siamo stati espulsi senza aver fatto nulla".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C
1
"Orsato cosa pensa? Il Var ha trasformato il calcio in un circo! Abbiamo foto e filmati"
2
L'analisi di Tedesco

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS