"Orsato cosa pensa? Il Var ha trasformato il calcio in un circo! Abbiamo foto e filmati"

Duro lo sfogo del tecnico del Perugia, Giovanni Tedesco a seguito del pari contro la Torres per 1-1. Un match salvezza convulso nel girone B di Lega Pro con il finale infuocato e decisioni arbitrali del signore Liotta che non sono state digerite dal tecnico perugino, espulso insieme al vice Gatti, e dal tecnico della formazione sarda, Alfonso Greco. Nel post gara, Tedesco si è rivolto direttamente a Orsato, designatore degli arbitri in Serie C.
"Cosa ne pensa Orsato"
"Abbiamo assistito al disastro arbitrale, con errori da una parte e dall’altra – puntualizza Tedesco -. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il signor Orsato. La mia espulsione è assurda. Il braccio del giocatore della Torres è incredibile. Abbiamo foto e filmati fin troppo chiari. Questo non è calcio, il Var ha trasformato tutto in un circo. Inoltre, a Pesaro dovremo trovare un allenatore dato che sia io che il mio vice siamo stati espulsi senza aver fatto nulla".
L'analisi di Tedesco
Il tecnico del Perugia ha aggiunto: "Ai punti avremmo meritato qualcosa in più pur se avremmo dovuto fare meglio in alcuni aspetti, come in occasione del gol subito. Ad inizio ripresa sarebbe servita più determinazione ed invece siamo rientrati in campo un po’ compassati, ma a fine gara ho detto ai ragazzi di alzare la testa, abbiamo allungato sul Bra e abbiamo allungato la striscia di risultati utili consecutivi".
Duro lo sfogo del tecnico del Perugia, Giovanni Tedesco a seguito del pari contro la Torres per 1-1. Un match salvezza convulso nel girone B di Lega Pro con il finale infuocato e decisioni arbitrali del signore Liotta che non sono state digerite dal tecnico perugino, espulso insieme al vice Gatti, e dal tecnico della formazione sarda, Alfonso Greco. Nel post gara, Tedesco si è rivolto direttamente a Orsato, designatore degli arbitri in Serie C.
"Cosa ne pensa Orsato"
"Abbiamo assistito al disastro arbitrale, con errori da una parte e dall’altra – puntualizza Tedesco -. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il signor Orsato. La mia espulsione è assurda. Il braccio del giocatore della Torres è incredibile. Abbiamo foto e filmati fin troppo chiari. Questo non è calcio, il Var ha trasformato tutto in un circo. Inoltre, a Pesaro dovremo trovare un allenatore dato che sia io che il mio vice siamo stati espulsi senza aver fatto nulla".