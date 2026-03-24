Caduta del Benevento, Monopoli: l’impresa!

MONOPOLI - Il Benevento non perdeva da 17 partite, ne aveva vinte 15 prima di ieri, ma a Monopoli ha dovuto rallentare la sua marcia verso la Serie B, battuto dalla squadra di Colombo, lanciata dalla doppietta di Longo e dalla serata storta della capolista, che nonostante il passo falso perde soltanto un punto sul Catania e domenica, in caso di vittoria contro il Cosenza e di mancato successo del Catania nell’anticipo a Latina, potrà festeggiare