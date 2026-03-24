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Caduta del Benevento, Monopoli: l’impresa!

Ko della capolista ma è una sconfitta quasi indolore: la squadra di Floro Flores perde un solo punto dal Catania e nel prossimo turno può festeggiare la Serie B
Carmine Roca
1 min
Caduta del Benevento, Monopoli: l’impresa!

MONOPOLI - Il Benevento non perdeva da 17 partite, ne aveva vinte 15 prima di ieri, ma a Monopoli ha dovuto rallentare la sua marcia verso la Serie B, battuto dalla squadra di Colombo, lanciata dalla doppietta di Longo e dalla serata storta della capolista, che nonostante il passo falso perde soltanto un punto sul Catania e domenica, in caso di vittoria contro il Cosenza e di mancato successo del Catania nell’anticipo a Latina, potrà festeggiare

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