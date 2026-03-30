Trapani, ricorso respinto: confermati i 5 punti di penalizzazione. Il comunicato ufficiale

Buone e cattive notizie per il Trapani. La Corte d'Appello della Figc ha infatti confermato i 5 punti di penalizzazione inflitti a inizio marzo dal Tribunale Federale Nazionale per alcune violazioni di natura amministrativa, ma non ha escluso la squadra dal campionato di Serie C. La Procura Federale, infatti, aveva chiesto l'estromissione dalla squadra siciliana non ritenendo sufficiente la sanzione di primo grado. Ma i problemi in casa Trapani non sono finiti, perchè nella giornata di martedì 31 marzo il Tribunale Federale discuterà anche un altro deferimento contro il club, questa volta per i mancati pagamenti Irpef e contributi Inps relativi alla passata stagione e per alcuni pagamenti effettuati attraverso i conti del presidente Antonini e non da quello della società. In questo caso non c'è il rischio di esclusione dal campionato ma di altri 5 punti di penalizzazione.
Il comunicato della Corte Federale d'Appello
Ecco il comunicato: "La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Girone C di Serie C), confermando l’ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 9 marzo dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. La Corte ha respinto anche il reclamo della Procura Federale per l’incongruità delle sanzioni irrogate dal TFN al Trapani e ai suoi dirigenti. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del Trapani per revocare la penalizzazione di 8 punti in classifica inflitta a maggio 2025 dal TFN per violazioni di natura amministrativa e confermata lo scorso giugno dalla Corte Federale d’Appello".
La classifica aggiornata del Girone C di Serie C
Resta quindi invariata la classifica del Girone C di Serie C, visto che il Trapani non è stato escluso e che sono stati confermati i 5 punti di squalifica.
- Benevento 77
- Catania 68
- Salernitana 60
- Cosenza 60
- Casertana 56
- Crotone 55
- Monopoli 51
- Audace Cerignola 51
- Casarano 47
- Potenza 44
- Altamura 43
- Atalanta U23 38
- Cavese 36
- Latina 35
- Sorrento 34
- Picerno 33
- Giugliano 31
- Trapani 27
- Foggia 26
- Siracusa 22