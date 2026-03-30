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Trapani, ricorso respinto: confermati i 5 punti di penalizzazione. Il comunicato ufficiale

La decisione della Corte Federale d'Appello e cosa rischia ora il club. Le ultime novità
3 min
Serie CTrapani
Trapani, ricorso respinto: confermati i 5 punti di penalizzazione. Il comunicato ufficiale © Getty

Buone e cattive notizie per il Trapani. La Corte d'Appello della Figc ha infatti confermato i 5 punti di penalizzazione inflitti a inizio marzo dal Tribunale Federale Nazionale per alcune violazioni di natura amministrativa, ma non ha escluso la squadra dal campionato di Serie C. La Procura Federale, infatti, aveva chiesto l'estromissione dalla squadra siciliana non ritenendo sufficiente la sanzione di primo grado. Ma i problemi in casa Trapani non sono finiti, perchè nella giornata di martedì 31 marzo il Tribunale Federale discuterà anche un altro deferimento contro il club, questa volta per i mancati pagamenti Irpef e contributi Inps relativi alla passata stagione e per alcuni pagamenti effettuati attraverso i conti del presidente Antonini e non da quello della società. In questo caso non c'è il rischio di esclusione dal campionato ma di altri 5 punti di penalizzazione.

Il comunicato della Corte Federale d'Appello

Ecco il comunicato: "La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Girone C di Serie C), confermando l’ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 9 marzo dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. La Corte ha respinto anche il reclamo della Procura Federale per l’incongruità delle sanzioni irrogate dal TFN al Trapani e ai suoi dirigenti. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del Trapani per revocare la penalizzazione di 8 punti in classifica inflitta a maggio 2025 dal TFN per violazioni di natura amministrativa e confermata lo scorso giugno dalla Corte Federale d’Appello".

La classifica aggiornata del Girone C di Serie C

Resta quindi invariata la classifica del Girone C di Serie C, visto che il Trapani non è stato escluso e che sono stati confermati i 5 punti di squalifica.

  1. Benevento 77
  2. Catania 68
  3. Salernitana 60
  4. Cosenza 60
  5. Casertana 56
  6. Crotone 55
  7. Monopoli 51
  8. Audace Cerignola 51
  9. Casarano 47
  10. Potenza 44
  11. Altamura 43
  12. Atalanta U23 38
  13. Cavese 36
  14. Latina 35
  15. Sorrento 34
  16. Picerno 33
  17. Giugliano 31
  18. Trapani 27
  19. Foggia 26
  20. Siracusa 22

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