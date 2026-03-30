Trapani, ricorso respinto: confermati i 5 punti di penalizzazione. Il comunicato ufficiale

Buone e cattive notizie per il Trapani . La Corte d'Appello della Figc ha infatti confermato i 5 punti di penalizzazione inflitti a inizio marzo dal Tribunale Federale Nazionale per alcune violazioni di natura amministrativa, ma non ha escluso la squadra dal campionato di Serie C . La Procura Federale, infatti, aveva chiesto l'estromissione dalla squadra siciliana non ritenendo sufficiente la sanzione di primo grado. Ma i problemi in casa Trapani non sono finiti , perchè nella giornata di martedì 31 marzo il Tribunale Federale discuterà anche un altro deferimento contro il club , questa volta per i mancati pagamenti Irpef e contributi Inps relativi alla passata stagione e per alcuni pagamenti effettuati attraverso i conti del presidente Antonini e non da quello della società . In questo caso non c'è il rischio di esclusione dal campionato ma di altri 5 punti di penalizzazione .

Il comunicato della Corte Federale d'Appello

Ecco il comunicato: "La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Girone C di Serie C), confermando l’ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 9 marzo dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. La Corte ha respinto anche il reclamo della Procura Federale per l’incongruità delle sanzioni irrogate dal TFN al Trapani e ai suoi dirigenti. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del Trapani per revocare la penalizzazione di 8 punti in classifica inflitta a maggio 2025 dal TFN per violazioni di natura amministrativa e confermata lo scorso giugno dalla Corte Federale d’Appello".

La classifica aggiornata del Girone C di Serie C

Resta quindi invariata la classifica del Girone C di Serie C, visto che il Trapani non è stato escluso e che sono stati confermati i 5 punti di squalifica.