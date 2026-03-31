Per il Vicenza la festa per la B non finisce mai

Una festa promozione infinita, destinata a proseguire almeno un altro mese e mezzo, sino al termine della stagione, finali di Supercoppa di C comprese che vedrà il L.R. Vicenza contendersi il trofeo con le vincitrici dei gironi B e C. Ma quella di domenica, iniziata poco dopo l'ora di pranzo (con il match finito 1-1 contro il Brescia in un Menti per l'ennesima volta sold-out nonostante la promozione già aritmetica), è stata un'apoteosi con olt