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Per il Vicenza la festa per la B non finisce mai

I festeggiamenti per il traguardo raggiunto dal club biancorosso sembrano destinati a durare ancora a lungo
Luca Pozza
1 min
Per il Vicenza la festa per la B non finisce mai

Una festa promozione infinita, destinata a proseguire almeno un altro mese e mezzo, sino al termine della stagione, finali di Supercoppa di C comprese che vedrà il L.R. Vicenza contendersi il trofeo con le vincitrici dei gironi B e C. Ma quella di domenica, iniziata poco dopo l'ora di pranzo (con il match finito 1-1 contro il Brescia in un Menti per l'ennesima volta sold-out nonostante la promozione già aritmetica), è stata un'apoteosi con olt

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