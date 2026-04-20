Monopoli-Foggia, follia e paura: invasione e caccia all'uomo, giocatori in fuga. Picchiato steward

BARI - Momenti di forte tensione allo stadio Veneziani di Monopoli (Bari) dove ieri sera si è disputata la gara di calcio tra Monopoli e Foggia valevole per la 37esima giornata del campionato di serie C . Almeno tre persone, provenienti dal settore ospiti, durante i minuti di recupero del secondo tempo, con la squadra rossonera sotto di un gol, hanno invaso il campo andando a caccia dei calciatori foggiani.

Giocatori in fuga, uno steward picchiato: la ricostruzione

Da alcune immagini postate sui social, si vede che uno steward è stato colpito da uno schiaffo, mentre i giocatori di entrambe le squadre fuggivano negli spogliatoi. Tra teppisti ed atleti non vi è stato alcun contatto fisico. Nelle immagini si vede che l'aggressore che schiaffeggia lo steward viene atterrato ed immobilizzato dalla sicurezza. Sullo sfondo si sente l'esplosione di bombe carta. L'invasione di campo ha provocato la sospensione della partita per una decina di minuti sul risultato di 1-0 a favore della formazione barese. La gara è poi ripresa ed è terminata con la sconfitta del Foggia che ha avvicinato ulteriormente la retrocessione in serie D della squadra rossonera.

La condanna della Lega Pro

Questa la nota della Lega Pro, che condanna "con fermezza gli atti di violenza che si sono verificati nel corso della partita di questa sera tra Monopoli e Foggia, dove dal settore ospiti dello stadio Veneziani un gruppo di soggetti ha invaso il terreno di gioco. Comportamenti simili non sono tollerabili e siamo certi che gli organi preposti agiranno a tutela della parte sana del tifo". E ancora, la Lega "esprime al contempo solidarietà e vicinanza ai club e si schiera a difesa dei valori più nobili dello sport, ringraziando le forze dell'Ordine prontamente intervenute".