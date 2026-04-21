Brescia rialza la testa e sogna la Serie B

Dieci mesi dopo il trauma della mancata iscrizione, lo sfregio che Massimo Cellino ha voluto fare alla città, Brescia rialza la testa e torna a sognare la serie B. Union Brescia, una sorta di Florentia Viola dei primi anni Duemila, è la squadra che ha dato continuità al calcio sul prato del Rigamonti. E' l'ex Feralpisalò, che attende di poter riacquistare simboli, marchio e nome originale della matricola che molti pensano sia fallita, ma in realt&agr