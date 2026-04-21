Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Brescia rialza la testa e sogna la Serie B

Dieci mesi dopo il trauma della mancata iscrizione, lo sfregio che Cellino ha voluto fare alla città, la Leonessa rialza la testa e torna a sognare
Cristiano Tognoli
1 min
BresciaCellino
Brescia rialza la testa e sogna la Serie B© LAPRESSE

Dieci mesi dopo il trauma della mancata iscrizione, lo sfregio che Massimo Cellino ha voluto fare alla città, Brescia rialza la testa e torna a sognare la serie B. Union Brescia, una sorta di Florentia Viola dei primi anni Duemila, è la squadra che ha dato continuità al calcio sul prato del Rigamonti. E' l'ex Feralpisalò, che attende di poter riacquistare simboli, marchio e nome originale della matricola che molti pensano sia fallita, ma in realt&agr

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS