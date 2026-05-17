Il Brescia ne fa tre e Corini vede la semifinale playoff. Ok Salernitana, pari Catania e Ascoli

È un tris che sa di semifinal quello del Brescia, che supera in trasferta il Casarano trascinato dalle reti di Balestrero (19'), Negro (57', aut.) e Crespi (59' st). La formazione di Corini è ora chiamata a sfruttare il solido vantaggio nella gara di ritorno in programma il 20 maggio che mette in palio la semifinale dei playoff di Serie C. Bene anche la Salernitana, che supera in casa per 2-0 il Ravenna: reti di Lescano (67') e Anastasio (87'). Terminano invece con un pareggio a reti inviolata le sfida Potenza-Ascoli e Lecco-Catania.