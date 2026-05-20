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Ascoli e Catania, basta un pareggio: tutto sui playoff Serie C

Ritorno dei quarti contro Potenza e Lecco: qualificazione quasi in tasca per Brescia e Salernitana
Guido Ferraro
1 min
Ascoli e Catania, basta un pareggio: tutto sui playoff Serie C

Delle 28 squadre al via dei playoff per la quarta che sarà promossa in Serie B questa sera ne rimarranno solo quattro per le semifinali. Dove domani verranno decisi gli orari con le partite di andata domenica 24 maggio, ritorno mercoledì 27 maggio. Ma prima serve arrivarci, nei confronti di questa sera, partite di ritorno del secondo turno, ci sarà ancora una volta un pubblico degno di altri palcoscenici: oltre 20mila al Massimino a spingere il Ca

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