Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'Ascoli prenota la finale playoff, poker al Catania. Salernitana-Brescia, tutto in bilico

I bianconeri vincono 4-0 il match di andata e si lanciano verso l'ultimo atto per la B. All'Arechi una magia di De Boer e una prodezza di Crespi
1 min
ascolicataniaSalernitana
L'Ascoli prenota la finale playoff, poker al Catania. Salernitana-Brescia, tutto in bilico

Andata senza storia tra Ascoli e Catania: i bianconeri vincono 4-0 con la rete di Corradini nel primo tempo, i padroni di casa dilagano nella ripresa con i gol di Guiebre, Gori e Milanese. Gara di ritorno al Massimino mercoledì 27 maggio, ma la strada per i marchigiani sembra segnata verso la finale contro una tra Salernitana e Union Brescia.

Pari all'Arechi

All'Arechi passano gli ospiti con Crespi, annullato per un tocco di braccio. Allora sblocca De Boer per la formazione di Cosmi, ad inizio ripresa, con uno slalom gigante prima di battere a rete. L'Union Brescia trova il pari con Mercati, ma il Var annulla ancora per una deviazione di mano. Sembra fatta per la Salernitana, ma al 91' Crespi pareggia realmente i contri con una magica rovesciata che rimanda tutto alla sfida di ritorno in Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS