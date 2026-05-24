L'Ascoli prenota la finale playoff, poker al Catania. Salernitana-Brescia, tutto in bilico

Andata senza storia tra Ascoli e Catania: i bianconeri vincono 4-0 con la rete di Corradini nel primo tempo, i padroni di casa dilagano nella ripresa con i gol di Guiebre, Gori e Milanese. Gara di ritorno al Massimino mercoledì 27 maggio, ma la strada per i marchigiani sembra segnata verso la finale contro una tra Salernitana e Union Brescia.