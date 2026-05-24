L'Ascoli prenota la finale playoff, poker al Catania. Salernitana-Brescia, tutto in bilico

Andata senza storia tra Ascoli e Catania: i bianconeri vincono 4-0 con la rete di Corradini nel primo tempo, i padroni di casa dilagano nella ripresa con i gol di Guiebre, Gori e Milanese. Gara di ritorno al Massimino mercoledì 27 maggio, ma la strada per i marchigiani sembra segnata verso la finale contro una tra Salernitana e Union Brescia.
Pari all'Arechi
All'Arechi passano gli ospiti con Crespi, annullato per un tocco di braccio. Allora sblocca De Boer per la formazione di Cosmi, ad inizio ripresa, con uno slalom gigante prima di battere a rete. L'Union Brescia trova il pari con Mercati, ma il Var annulla ancora per una deviazione di mano. Sembra fatta per la Salernitana, ma al 91' Crespi pareggia realmente i contri con una magica rovesciata che rimanda tutto alla sfida di ritorno in Lombardia.