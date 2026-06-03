Brescia-Ascoli, la finale d'andata dei playoff finisce 1-1: si deciderà tutto al Del Duca

È terminata 1-1 l'andata della finale dei playoff di Lega Pro tra Brescia e Ascoli . Dopo la sospensione e il rinvio a causa della forte pioggia che si è abbattuta all'ora di gioco nella giornata di ieri , si è ripartiti dal 61º minuto della ripresa. Nella mezz'ora finale, giocata sempre al Rigamonti di Brescia, le squadre di Eugenio Corini e Francesco Tomei non si sono fatte del male. Il ritorno si giocherà domenica 7 giugno al Del Duca di Ascoli: in palio l'ultimo posto per la promozione in Serie B .

Brescia-Ascoli, la cronaca della sfida

Prima della sospensione per pioggia, i bianconeri erano passati in vantaggio dopo appena otto minuti con il tap-in di Andrea Rizzo Pinna, al primo gol in questi playoff. Quattro minuti più tardi, invece, è arrivato il pareggio del Brescia, grazie al solito Valerio Crespi. Il classe 2004, in prestito dall'Avellino, ha segnato per la terza partita di fila dopo i due gol, tra andata e ritorno, realizzati contro la Salernitana (quattro reti in totale nei playoff). Dopo la ripartenza, non ci sono state occasioni pericolose. L'unica nota è il cartellino giallo rimediato da Alessandro Mercati all'84º, che era diffidato e non ci sarà nella gara di ritorno in programma ad Ascoli.

Ultimo atto al Cino e Lillo Del Duca

Domenica 7 giugno, con fischio d'inizio alle ore 18.00, si giocherà il ritorno della finale playoff. Allo stadio Cino e Lillo Del Duca, quindi, si ripartirà dal pareggio per 1-1 maturato nella gara d'andata del Rigamonti. Ascoli e Brescia avranno a disposizione novanta minuti, più eventuali tempi supplementari e rigori, per conquistare la promozione. La vincente seguirà Vicenza, Arezzo e Benevento in Serie B. Il Brescia vuole tornarci dopo un anno di assenza, in seguito al fallimento dell'estate del 2025. L'Ascoli, invece, non gioca in Serie B dalla stagione 2023/24, in cui chiuse al terzultimo posto.