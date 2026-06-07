L'Ascoli torna in Serie B dopo due anni: battuto il Brescia per 3-0. È festa al Del Duca

L’Ascoli è in Serie B . Dopo l’ 1-1 dell’andata , la squadra di Francesco Tomei ha battuto 3-0 il Brescia nella finale di ritorno, conquistando la promozione. Prima Andrea Rizzo Pinna (al secondo gol nei playoff dopo quello dell'andata del Rigamonti), poi l’eurogol di Andrea Silipo a inizio ripresa e il sigillo finale di Tommaso Milanese : tre gol per fa partire la festa al Del Duca . L’Ascoli torna così in Serie B dopo due anni . Nulla da fare per il Brescia di Eugenio Corini che, dopo il secondo posto nel girone A, si arrende soltanto nella finale playoff.

L'Ascoli torna in Serie B

Dopo la delusione per la promozione sfiorata e mancata soltanto all’ultima giornata del girone B, l’Ascoli si è ripreso la Serie B grazie ai playoff. In un Cino e Lillo Del Duca completamente sold out, i bianconeri hanno battuto 3-0 il Brescia. Una prestazione sontuosa per i bianconeri contro la squadra di Eugenio Corini, che ci ha provato fino alla fine. Gli eroi della serata sono Andrea Rizzo Pinna, Andrea Silipo e Tommaso Milanese.

Il primo ha sbloccato la gara dopo appena dieci minuti con una zampata dall'interno dell'area di rigore, imprendibile per Gori. Per Rizzo Pinna si tratta dell'ottavo gol stagionale ma sicuramente il più importante della sua carriera. Silipo, invece, si è inventato la rete del raddoppio: dribbling e conclusione potente dalla linea di fondo sotto la traversa. Il Brescia ci ha provato, soprattutto nel finale di primo tempo sfiorando il pareggio, ma la squadra di Eugenio Corini non è riuscita a cambiare l'inerzia della gara. Nel finale, Tommaso Milanese ha sigillato la promozione, battendo di nuovo Gori dopo un palo colpito da Silipo. Al triplice fischio, è partita la festa al Cino e Lillo Del Duca, con anche il presidente Passeri in campo per celebrare la promozione.

Prima gioia per Francesco Tomei

Squadra compatta e armonica, che per mesi è stata una delle migliori difese d'Europa; ma anche moderna e verticale, che quando ha spazi diventa letale, dedita alla costruzione dal basso, all'intensità e al pressing asfissiante: così la squadra di Francesco Tomei ha realizzato un capolavoro. E la mano dell'ex vice di Eusebio Di Francesco è lampante. Per lui si tratta della prima gioia in panchina, dopo l'esonero a Monopoli e l'ottima stagione alla guida del Picerno. Il pescarese conquista così la promozione in Serie B alla sua terza stagione da allenatore.

"Abbiamo avuto un gruppo meraviglioso. Sono contentissimo per loro ma anche per tutta la città di Ascoli, che ci è sempre stata vicina e non ci ha mai fatto mancare il proprio supporto. Per me è una grande soddisfazione. Futuro? Non rispondo. Mi godo la festa", ha dichiarato Francesco Tomei al termine della gara. Nell'Ascoli spicca il talento di Simone D'Uffizi. Il classe 2004 ha realizzato 13 gol e fornito 9 assist tra regular seson e playoff. Stagione incredibile anche per Tommaso Milanese e Andrea Rizzo Pinna, oltre a Curado e al portiere Vitale. Dopo due anni, l'Ascoli torna così in Serie B, seguendo Vicenza, Arezzo e Benevento che avevano vinto i tre gironi di Lega Pro.